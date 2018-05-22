عامل يقتل سيدة ضبطته أثناء السرقة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عامل سرق متعلقات من داخل فيلا بمنطقة التجمع، وقتل سيدة بالدفع أرضًا، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من "رؤوف ش ع"  58 سنة، مدير وشريك بشركة للسياحة، ومقيم فيلا بمنطقة النرجس، والذي أفاد بتضرره من قيام شخص بالتسلل داخل الفيلا سكنه أثناء تواجد والدته "أليس ع ر " 85 سنة، ربة منزل، ولدى مشاهدتها له قام بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى ودفعها أرضا محدثا إصابتها "بكسر مضاعف بالفك السفلى وأخر بعظمة قصبة الساق اليمنى"، وتم حجزها بالمستشفى الجوى التخصصى، واستولى على 2 هاتف محمول، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ولاذ بالفرار ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائزى الهاتفين المستولى عليهما وتبين أنهما كل من "رضا ع إ" 45 سنة، و"عبد المنصف ح ح" 52 سنة، سائق، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المحمولان المستولى عليهما.

و فوجئ بالمجنى عليها فقام بالتعدى عليها ودفعها أرضًا وفر هاربا، كما أقر بواقعة تصرفه فى الهاتفين بالبيع، مضيفًا بتصرفه فى جهاز الكمبيوتر "لاب توب" المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص ولا يمكنه الإرشاد عنه، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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