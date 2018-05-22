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مصرع عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

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لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين شقيقين، في القناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز القناطر، بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بقرية شلقان دائرة المركز .

ودلت التحريات أن المشاجرة حدثت بين كل من "عمرو. س"، جزار، وشقيقه "خالد. س"، صاحب مصنع،  بسبب وضع الطرف الأول الماشية الخاصة به بالشارع ما يعوق حركة المرور وحال معاتبة شقيقه، نشبت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة أطلق على أثرها الطرف الثاني عيارا ناريا في الهواء من طبنجة كانت بحوزته أحدثت إصابة نجل عم زوجة شقيق الطرف الأول "محمد. ه"،  بطلق ناري ولقى مصرعه في الحال.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتخلص من السلاح بإلقائه بالترعة الباسوسية، وجارٍ البحث عنه عن طريق قوات الإنقاذ النهري .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21348 جنح مركز القناطر

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