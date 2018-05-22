إغلاق 181 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية

22 مايو 2018 - 01:23 م

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية أنه تم غلق 181 منشأة طبية مخالفة عبارة عن "عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات ومخزن" على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر أبريل الماضي لكونها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الطباخ في تصريحات صحفية إلى أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل نطاق المحافظة.