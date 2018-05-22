"القاضي" يتفقد امتحانات حقوق بنها

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قام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها صباح اليوم يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق، بجولة تفقد خلالها لجان الامتحانات بالكلية.

 واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبالقانون أثناء الامتحانات.

 وشدد القاضي على أهمية التصدي لأي محاولات للغش وتطبيق القانون بكل حسم، وكذلك انتظام المراقبين والملاحظين في اللجان وضبط الحركة خارج اللجان مع تهيئة الجو اللازم للتخفيف عن معاناة الطلاب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

 وأكد رئيس الجامعة انتظام الكنترولات في أعمالها بكل دقة والتزام العاملين، بها بالقواعد المقررة في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

 وطالب القاضي، عميد الكلية ووكلائها بالتواجد المستمر لحل أي مشكلات تواجه الطلاب أثناء الامتحانات والعمل علي ضبط أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.

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