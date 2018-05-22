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محافظ الغربية: تخصيص قطعة ارض لبناء نادي "لنقابة التمريض"

قبلي وبحري

محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة ارض لبناء نادي " لنقابة التمريض "
محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة ارض لبناء نادي " لنقابة التمريض "

محمد عبدالناصر

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نادي رياضي

قطعه أرض

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وافق اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية على تخصيص قطعة أرض على قناة طنطا الملاحية لبناء نادي رياضي واجتماعي خاص بنقابة التمريض بالغربية .

و أكد محافظ الغربية على دعمه الكامل للتمريض بالمحافظة لما لهم من دور كبير في تخفيف الآلام عن المرضى ، جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية وفد من نقابة تمريض الغربية برئاسة  نادية أنور مرسى رئيس نقابة تمريض الغربية بمكتبه بالديوان العام للمحافظة .

يذكر أن إجمالي عدد الممرضين بمحافظة الغربية قد تجاوز 30 ألف ممرض وممرضه يعملون في كافة مستشفيا ت المحافظة.





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