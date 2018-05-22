بالصور.. انقلاب سيارة "جزر" توقف طريق القاهرة الإسكندرية

22 مايو 2018 - 02:14 م

انقلبت سيارة نقل محملة بالجزر بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، باتجاه القاهرة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بنزلة كوبري دمنهور العلوي الجديد.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بنزلة كوبري دمنهور العلوي الجديد، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة "نقل" رقم 8437 باتجاه القاهرة، محملة بالجزر، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق وترتب علي ذلك توقف الحركة المرورية وجار رفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.