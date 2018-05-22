"اغتصبوا طفل وقتلوا والده"..تفاصيل مأسوية في حادث المطرية

22 مايو 2018 - 02:27 م

أظهرت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة فى واقعة مقتل والد طفل ضحية الاغتصاب فى المطرية أن المتهمين من أقارب المتهم الذى يتم محاكمته أمام الجنايات.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين ذهبوا إلى والد الضحية وتتبعوا أثرة فوجوده يشتري سجائر وانتظروه حتى انتهى، وصعد إلى منزله ثم طرقوا عليه الباب، وطالبوه بالنزول إلى الشارع للصلح.

وأضافت التحقيقات أنهم طالبوا من الضحية التنازل عن القضية مقابل دية إلًا أنه رفض، فقاموا بالاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء، وعند محاولة زوجته التدخل اعتدوا عليها هي الأخري وفروا هاربين.

وأوضحت المناظرة النيابة الأولية لجثة المجني عليه إصابته بجرح قطعي بالرأس والصدر واليدين.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي يدعي "هشام"، وتبين أنه شقيق المتهم الثاني في قضية اغتصاب نجل المجنى عليه "عرفة"، وكلفت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن 4 أشخاص من أهل المتهمين قاموا باغتصاب نجل المجنى عليه في العام الماضى بمنطقة المطرية، والمؤجلة قضيتهم إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، توجهوا إلى منزل الضحية، مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء، محاولين إرغامه على قبول الدية، والتنازل عن القضية، إلا أنه رفض، فقاموا بطعنه، وطعن زوجته، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانية بإصابات متفرقة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.