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تفاصيل التوتر بين مصر والسودان بسبب مسلسل

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مصر

السودان

البوابة

أبو عمر المصري

ذكر موقع "البوابة" في نسخته الإنجليزية، أن عقب إذاعة مسلسل "أبو عمر المصري"، بطولة أحمد عز، أخذت التوترات الدبلوماسية بين مصر والسودان، في الارتفاع، حيث استدعت السودان السفير المصري في الخرطوم للاحتجاج على المسلسل.

وأوضح الموقع، في تقريره، أنه يتم عرض المسلسل في العديد من القنوات الفضائية العربية، وقد ذكر البعض بأنه ينقل صورة سلبية عن السودان ويصور البلد مضيفًا للإرهابيين ومصدرًا للعنف، وفقًا لبيان أرسلته وزارة الخارجية السودانية إلى السلطات المصرية.

وأشار البيان إلى أن منتجي المسلسل أكدوا أن بعض أجزاء المسلسل تجري في السودان باستخدام لوحات ترخيص سودانية، والتي لا يجب التعامل معها إلا بعد عقد اجتماعات مع السلطات.

من ناحية أخرى، رفض المجلس الأعلى المصري للتنظيمات الإعلامية ادعاءات حول مشاهد هجومية في المسلسل، وقال إن مصر تصر على المحافظة على العلاقات التاريخية القوية مع السودان.

كما لاحظت اللجنة أن المسلسل المصري يبدأ ببيان إخلاء المسئولية: "القصة، كل الأسماء، الشخصيات، والحوادث التي تم تصويرها في هذا العمل هي من وحي الخيال خيالية".

في هذه الأثناء، تصدر هاشتاج  عبر السودانون من خلاله عن استيائهم من المسلسل، وكتب حساب باسم "وهاب سرور" في تغريدة له: "في السودان، لا توجد هجمات على المساجد ولا توجد تفجيرات في الكنائس، لم نسمع عن مركز شرطة تم هجومه وقتل جنوده وضباطه، ولم نر أبدًا ملاعبنا خالية من الناس.. رغم فقرنا، نحن السودانيون آمنون".

بينما تساءل "تريند السودان": "لماذا يسعي الإعلام دائمًا لتشويه صورة السودان؟" على الرغم من كل ذلك، كان هناك مستخدمون عقلانيون، اختاروا تهدئة التوترات بين المصريين والسودانيين.

فكتب حساب "سعودي محب للطيبين": "الهدف الرئيسي وراء الفن هو نشر الحب والسلام، وليس إثارة التوتر بين الدول، لقد أثارت هذا المسلسل الخلاف ويجب تعليقه".

وتدور الحلقة الأولى من المسلسل حول محام مصري يلعب دوره الممثل أحمد عز، الذي يسعى إلى إنقاذ ابنه من جماعة إرهابية تقوده للاختباء والتهريب من مصر إلى السودان.

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