» الذهب يرتفع 4 جنيهات

22 مايو 2018 - 03:30 م

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سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 : 646 جنيها

عيار 18: 553 جنيها

عيار 24: 738 جنيها

الجنيه الذهب :5168 جنيها

الأوقية: 1290 دولارا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.