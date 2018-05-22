» هذا ما قاله مدافع الريال عن "صلاح"

22 مايو 2018 - 04:08 م

حذر ناتشو مدافع ريال مدريد الإسباني من خطورة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوربا السبت المقبل بمدينة "كييف" الأوكرانية.

وقال ناتشو، فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسباني فى نهائي دوري أبطال أوروبا، "محمد صلاح لاعب متألق واستمراره على نفس المستوى سوف يجعله من أهم أساطير كرة القدم في العالم فهو يظهر بمستويات رائعة مع فريقه ليفربول في الوقت الحالي.

وأضاف ناتشو، "نحن سنواجه تحدياً كبيراً للغاية، نواجه فريقاً قوياً هجومياً ونكن له الكثير من الاحترام، إذا كان على أحد أن يُقدم الشكر لزيدان على ما قدمه للريال، فسيكون نحن اللاعبون".

وصعد ليفربول لنهائى دورى ابطال اوروبا بعدما تفوق على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تأهل ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألمانى.