إنشاء جامعة بنها الدولية في العبور

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علي إسماعيل

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وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة على الاقتراح الذي عرضه "القاضي"؛ بإنشاء جامعة بنها الدولية فى أرض الجامعة بالعبور والاستفادة من المنشآت التي قارب العمل فيها على الانتهاء، ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية مع شراكة مع إحدى الجامعات الدولية المرموقة والانفتاح على جامعات عالمية من الصين واليابان وأمريكا وإنجلترا وألمانيا وكندا.

تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلنها والتى اشترط فيها للموافقة على إقامة جامعات مصرية جديدة أن تكون بين الجامعة المصرية وإحدى الجامعات العالمية شراكة علمية للاستفادة من الإمكانيات المتقدمة علميًا وبحثيًا فى هذه الجامعات العالمية.



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