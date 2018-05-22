%50 من سعر تذكرة الطيران دعم من جامعة بنها لعشرين طالبًا

وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة، على تحمل 50% من قيمة تذاكر الطيران إلى الصين لعشرين طالبًا من طلاب كلية الآداب بالسنتين الأولى والثانية للسفر إلى الصين؛ لتعلم اللغة الصينية فى الجامعات الصينية في إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية.

وأعرب "القاضي"، عن سعادته، بموافقة المجلس على زيادة الطلاب من عشرة إلى عشرين طالبًا؛ للاستفادة الأكبر من التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات الصينية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، الشكر للمجلس على زيادة أعداد الطلاب المسافرين للصين لتعلم اللغة الصينية فى إطار الشراكة بين جامعة بنها والجامعات الصينية، مؤكدة ما يحققه قرار مجلس الجامعة من رضاء للطلاب فى كلية الآداب.