» حبس أفراد عصابة "البروفيسور" بعد القبض عليهم

22 مايو 2018 - 08:24 م

أمرت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول، بحبس 3 متهمين من أفراد عصابة "البروفيسور" في اتهامهم بالهروب من قوات الحراسة المكلفين بتأمينهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الهاربين من بينهم المتهم الرئيسي "البروفيسور"، تمكنوا من مغافلة رجال الحرس المكلفين بحراستهم، وفروا هاربين.

يذكر أن المتهمين 6 أردنيين، كونوا تشكيلا عصابيا دوليا لسرقة الشقق والفيلات، وبلغت قيمة مسروقاتهم من الشقق والفيلات 150 مليون جنيه. كانت قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقي عدة بلاغات من الأهالي بسرقة عدد من الشقق والفيلات، وتبين قيام 6 أردنيين بتشكيل تنظيم عصابي فيما بينهم.