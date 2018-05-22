  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:51 م
بحث متقدم
عمرو خالد

أول دفاع عن «عمر خالد» بعد إعلانه المثير للجدل

مصريون يحلمون بالعودة لمصر

حلم العودة إلى الوطن.. «نار مصر.. ولا جنة تركيا»

السجون

كيف يقضي السجناء يومهم في رمضان؟

الرمال السوداء بالصحراء المصرية

كنز مصري جديد يدر المليارات

أرشيفية

أهالي معتقلي «العقرب» يطالبون بمقاطعة هذا المسلسل

حملات امنية

الداخلية للمواطنين في رمضان: يا باغى الشر أقصر

نتنياهو

«هاآرتس» لـ «نتنياهو»: ليس أمامك إلا مصر

كاس العالم

حرب عالمية ثالثة تهدد مونديال روسيا

أرشيفية

إندونيسيا توجه صفعة لإسرائيل

مجهولون يحرقون اتوبيس نقل عام بعين شمس

تفحم أتوبيس في الشرقية بسبب «الحر»

قتل «سلعوة» بمركز ملوي بعد إصابتها 12 شخصًا

قبلي وبحري

ساعوه بالمنيا
ساعوه بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. سبب كارثي وراء قتل شاب لشقيقه

#

تسمم 68 شخصًا لتناولهم مشروب البوظة

#

وفد سياحي ألمانى يزور آثار "تونا الجبل" بالمنيا

#

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة داخل قسم بالسويس

قتل

محافظة المنيا

اصابة اشخاص

سلعوه

مرك ملوى

تمكن أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من قتل سلعوة بإطلاق النيران عليها، بعد أن هاجمت الأهالي وتسببت في إصابة 12 شخصًا من بينهم أطفال تم تحويلهم للمستشفى العام.

كانت مستشفى ملوي العام قد استقبلت كلًا من أحلام نبيل محمد 30 سنة، وجيهان صلاح حسن 30 سنة، وإيناس بكر محمد 4 سنوات، ومحمد أحمد شندى 5 سنوات، وسماء خالد يوسف 4 سنوات، وآدم محمود محمد 3 سنوات، ويوسف رمضان محمد 9 سنوات ومصطفى فضل على 18 سنة، وأحمد محمد عمر 3 سنوات، ومحمد حسن عبد الصبور 16 سنة، وشقيقه أحمد 4 سنوات، وعبد المعز رمضان عبد الغنى 21 سنة.

أكد الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي، أن جميع الحالات تنحصر إصابتهم بعقر السلعوة ما بين الساق والأيدي والبطن وأماكن متفرقة من الجسم، وأنهم حصلوا جميعًا على مصل عقار السعار (سيرم )، وخرجوا من المستشفى بعد استقرار حالتهم والاطمئنان عليهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجوم ريال مدريد: جاهزون لإيقاف «صلاح»
» تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ26 مايو
» صن دوانز يتعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني
» مصرع وإصابة 3 من أعضاء النيابة بالمنيا في حادث سير
» حبس أفراد عصابة "البروفيسور" بعد القبض عليهم
» تفحم أتوبيس في الشرقية بسبب «الحر»
» توقف حركة مترو الأنفاق
» بالفيديو.. أول ظهور للرئيس الفلسطيني بعد حجزه بالمستشفى
» قتلي وجرحى في هجوم إرهابي على موكب عسكري
» هذا ما قاله مدافع الريال عن "صلاح"
» تعرف على حالة الجو غدا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك