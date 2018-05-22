قتل «سلعوة» بمركز ملوي بعد إصابتها 12 شخصًا

22 مايو 2018 - 09:08 م

تمكن أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من قتل سلعوة بإطلاق النيران عليها، بعد أن هاجمت الأهالي وتسببت في إصابة 12 شخصًا من بينهم أطفال تم تحويلهم للمستشفى العام.

كانت مستشفى ملوي العام قد استقبلت كلًا من أحلام نبيل محمد 30 سنة، وجيهان صلاح حسن 30 سنة، وإيناس بكر محمد 4 سنوات، ومحمد أحمد شندى 5 سنوات، وسماء خالد يوسف 4 سنوات، وآدم محمود محمد 3 سنوات، ويوسف رمضان محمد 9 سنوات ومصطفى فضل على 18 سنة، وأحمد محمد عمر 3 سنوات، ومحمد حسن عبد الصبور 16 سنة، وشقيقه أحمد 4 سنوات، وعبد المعز رمضان عبد الغنى 21 سنة.

أكد الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي، أن جميع الحالات تنحصر إصابتهم بعقر السلعوة ما بين الساق والأيدي والبطن وأماكن متفرقة من الجسم، وأنهم حصلوا جميعًا على مصل عقار السعار (سيرم )، وخرجوا من المستشفى بعد استقرار حالتهم والاطمئنان عليهم.