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تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ26 مايو

قضايا وحوادث

احمد دومة
دومة

شيماء السيد

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بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

حريق

الجنايات

مجلس الوزارء

دومة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط أحمد دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 26 مايو، لسماع شهادة العميد مجدي أبو المجد، مع تحديد جلستي 29 و 30 لسماع شهود آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و د.عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.





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