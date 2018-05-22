كنز مصري جديد يدر المليارات

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وكالات

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المعادن

الصحراء المصرية

الرمال السوداء

وقَّعت الحكومة المصرية بروتوكول تعاون مع شركة أسترالية، يهدف إلى التعاون في مجال فصل المعادن الموجودة في الرمال السوداء والاستفادة منها.

وتشتمل الرمال السوداء على فوائد عديدة، من خلال تكريرها وفصل المعادن الموجودة فيها، والتي أكد الخبراء أن الاستثمار في هذه المعادن يدر مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري.

بدوره أكد الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول في الجامعة البريطانية في مصر، أن الاستثمارات في هذه الرمال تدر على مصر مليارات الدولارات سنويا، لذا يجب أن نتوسع في هذه الصناعة والصناعات التحويلية القائمة عليها.

وقال بحسب شبكة "RT " الروسية، إن "الرمال السوداء تتوافر في مساحات شاسعة من مصر وتمتد على مساحة 400 كيلومتر، وتوجد في 11 منطقة على مستوى الجمهورية".

وأضاف راغب أن سبب تكوّن الرمال السوداء هو الأنهار التي تجرفها معها إلى شواطئ مصر، لافتا إلى أن أبرز المعادن الموجودة في الرمال السوداء هي المجناتيت والألماتيد والمونازيت.

وأوضح أن معدن الألماتيد يستخدم في صناعة الأصباغ، في حين أن معدن المجناتيت يعد مادة خام في صناعة الحديد، كما تحتوي هذه الرمال على معادن مشعة مثل المونازيت، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تقنية فصل هذه المعادن عن الرمال.


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