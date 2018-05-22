  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:52 م
بحث متقدم
عمرو خالد

أول دفاع عن «عمر خالد» بعد إعلانه المثير للجدل

مصريون يحلمون بالعودة لمصر

حلم العودة إلى الوطن.. «نار مصر.. ولا جنة تركيا»

السجون

كيف يقضي السجناء يومهم في رمضان؟

الرمال السوداء بالصحراء المصرية

كنز مصري جديد يدر المليارات

أرشيفية

أهالي معتقلي «العقرب» يطالبون بمقاطعة هذا المسلسل

حملات امنية

الداخلية للمواطنين في رمضان: يا باغى الشر أقصر

نتنياهو

«هاآرتس» لـ «نتنياهو»: ليس أمامك إلا مصر

كاس العالم

حرب عالمية ثالثة تهدد مونديال روسيا

أرشيفية

إندونيسيا توجه صفعة لإسرائيل

مجهولون يحرقون اتوبيس نقل عام بعين شمس

تفحم أتوبيس في الشرقية بسبب «الحر»

صن دوانز يتعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني

الرياضة

صن داونز
صن داونز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المقاولون يتعادل مع النصر بهدفين لكل منهما

#

«رمضان صبحي» أفضل بديل في أفريقيا

#

«النصر» و«الوحدة» يزاحمان الزمالك على ضم «بيليات»

#

ليفربول يتعادل مع إيفرتون 1-1

المصريون

دورى ابطال افريقيا

صن داونز

حوريا

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمام حوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي أقيمت على إستاد 28 سبتمبر في العاصمة الغينية كوناكري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور  المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي حوريا كوناكري أوشانسي مانديلا في الدقيقة 51 وأبو بكر كمارا في الدقيقة 83، بينما أحرز هدفي صن داونز خاما بيليات في الدقيقة 70 وجاستون سيرينو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل يرفع حوريا كوناكري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الوداد المغربي، بينما رفع صن داونز رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجوم ريال مدريد: جاهزون لإيقاف «صلاح»
» تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ26 مايو
» صن دوانز يتعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني
» مصرع وإصابة 3 من أعضاء النيابة بالمنيا في حادث سير
» حبس أفراد عصابة "البروفيسور" بعد القبض عليهم
» تفحم أتوبيس في الشرقية بسبب «الحر»
» توقف حركة مترو الأنفاق
» بالفيديو.. أول ظهور للرئيس الفلسطيني بعد حجزه بالمستشفى
» قتلي وجرحى في هجوم إرهابي على موكب عسكري
» هذا ما قاله مدافع الريال عن "صلاح"
» تعرف على حالة الجو غدا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك