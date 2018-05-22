أول دفاع عن «عمر خالد» بعد إعلانه المثير للجدل

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عمرو خالد
عمرو خالد

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عمرو خالد

اعلان عبدالله رشدي

بعد إعلانه المثير للجدل، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأثار موجة انتقادات واسعة ضده، انبرى الداعية عبدالله رشدي للدفاع عن الداعية عمرو خالد.

كان إعلان للدواجن ظهر فيه خالد قال فيه: "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وتابع: هذا "سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى"، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالاً للدين في مسائل تجارية وترويجية.

وكتب الداعية الإسلامي عبدالله رشدي: "الدكتور عمرو خالد: لك فضلٌ لا يُنسَى وجَهدٌ لن يبْلَى وكلُّنا يخونُه لسانُه فاستَمِرَّ في دعوتِكَ مُوَفَّقاً من الله ولا تَخْشَ أحداً.

وأضاف: ""لم يتَسَنَّ لي معرِفتُكَ عن كثبٍ، ولكنك بشجاعةٍ اعتذرتَ، فأحسنتَ القولَ وأَزَلْتَ اللَّبْسَ، وبالاعتذارِ يَنْقطِعُ المَلامُ ،وأُذَكِّرُ كلَّ مُسلمٍ وأخصُّ معاشرَ الدعاةِ "ولا تنسَوا الفضلَ بينَكم".

وعقب موجة الجدل التي فجرها الإعلان، اعتذر خالد، قائلاً إنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج إنما "خانه التعبير".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا أتحمل الخطأ بالكامل وأنا المسئول عنه، أنا بقالي 20 سنة بشتغل كان فيها إنجازات وفيها أخطاء، أنا بشر أصيب وأخطئ، والله أعلم بنيتي".


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