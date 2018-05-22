حقيقة مشاركة نجم الزمالك في أحد الدورات الرمضانية

22 مايو 2018 - 10:30 م

نفي أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن مشاركته في أحد الدورات الرمضانية ببلدته بمحافظه أسيوط.

وأكد مدبولي في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر عاري تمامًا من الصحة، وأنه لم يشارك في هذه الدورات وملتزم تمامًا بتعليمات الجهاز الفني فيما يخص ذلك.

وشدد لاعب الفريق على أنه يقضي إجازته مع أسرته في بلدته بالتأكيد، بالإضافة إلى أنه يؤدي امتحانات آخر العام بأحد الجامعات هناك.

وطلب مدبولي من الجميع تحري الدقه في نشر الأخبار لأن هذه الاشياء التي تنشر هدفها زعزعة الاستقرار وإحداث وقيعة بينه وبين الجهاز.

وواصل أنه تحدث مع الجهاز بخصوص ذلك وأكدوا له ثقتهم في التزامه وأنهم لا ينظرون لمثل هذه المهاترات.

واختتم أنه سعيد بالتتويج مع الزمالك ببطولة كأس مصر، وخاصة أنها البطولة الأولى له مع ناديه، متمنيًا تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، موجهًا شكره لمجلس النادي والجهاز الفني والجماهير على المساندة الدائمة له ولزملائه وهو ما كلل بالتتويج الأخير.