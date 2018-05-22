بالفيديو.. تمثال لـ«صلاح» في قلب مدينة ليفربول

22 مايو 2018 - 10:56 م

قام جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بوضع تمثال للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، في ميدان west vale بإنجلترا.

وأقامت الجماهير الإنجليزية، تمثالًا لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، قبل أيام من مباراة ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم السبت المقبل بمدينة كييف الأوكرانية.

ويسعي محمد صلاح، للتسجيل والفوز بالبطولة الأغلى أوروبيًا، ليصبح أول لاعب مصري وثاني عربي بعد اللاعب الجزائري رابح ماجر، والذي سبق له الفوز بالبطولة.

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