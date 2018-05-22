«أبوعمر المصري» و«كلبش» الأكثر إثارة في رمضان

22 مايو 2018 - 11:01 م

بعنوان: "مسلسلات اجتاحت مصر والعالم العربي في شهر رمضان"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "منتجي الأعمال الدرامية يحاولون الحصول على أعلى نسبة مشاهدة، وبكل طريقة ممكنة؛ لهذا فإن رمضان في عواصم مثل مصر أو غيرها من البلاد العربية، لم يعد شهرًا دينيًا يتميز بالأجواء الدينية فقط، بل إنه جلب معه مجموعة واسعة جدًا من المسلسلات التلفزيونية، وهي التي حازت على انتباه مواطني العالم العربي بما فيه فلسطينيّ مناطق 48 ، حيث تعرض على مدار الشهر العشرات من الأعمال الدرامية".

وأضافت: "مع بداية شهر رمضان، لم تتردد جميع شركات الإنتاج في تسويق مسلسلاتها؛ على سبيل المثال، قامت شركة الإنتاج المصرية التي تقف وراء مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، بالاستعانة بالمطرب الشهير والمثير للجدل فضل شاكر، لغناء "تتر" الافتتاحية".

وتابعت: "كان شاكر محبوبًا قبل أن يقرر عام 2012 ترك الغناء والانضمام لتنظيم داعش، لقد ظهر المطرب في فيديوهات للتنظيم، وأطلق تهديدات ضد منظمة حزب الله، وعلى الرغم من تبرئة قضاء بيروت العسكري له إلا أنه كان من الصعب على العالم العربي أن يحبه من جديد، لهذا فقد أثارت الأغنية الخاصة بالمسلسل عاصفة، ولاقى المنتجون انتقادات، وأخيرًا تم استبدالها".

وذكرت أن "مسلسل آخر باسم (أبو عمر المصري)، سبب حالة من الجدل، لكن هذه المرة على الصعيد الدبلوماسي؛ وتوتر مع الخرطوم؛ حيث وصف السودان بأنه يدعم الإرهاب ويشجع على إيذاء المدنيين المصريين، وبعد بث حلقة العرض الأولى، أعلنت الخارجية السودانية أنه تم استدعاء السفير المصري، وقدم احتجاجًا رسميًا ضد العمل الدرامي".

وأوضحت "أن "حبكة العمل تدور حول محام مصري يتعرض لملاحقة أجهزة الأمن المصرية، ويقرر السفر إلى السودان، حيث يتحول هناك إلى قائد لمنظمة إرهابية".

ولفتت إلى أن "هناك مسلسل آخر أثار حالة من الجدل، هو (كلبش) الذي يدور حول الشرطي سليم الأنصاري، والذي يعمل على إجهاض أنشطة الخلايا الإرهابية، وفي إحدى المهمات يفقد زملاء له ويتعهد بالانتقام لموتهم".

وتابعت: "هذا المسلسل تسبب في عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعية، كما أغضب أهالي محافظة الفيوم، الذين يزعمون أن المسلسل يشوه الحقيقة عندما يقدم مدينتهم كمنطقة مليئة بمراكز الإرهاب".

وختمت الصحيفة: "الفكاهة لم تختف من الشاشة المصرية والعربية، رغم الواقع القاسي في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث جذبت الأعمال من هذه النوعية اهتمام الكثيرين هذا العام، من بين هؤلاء المتفرجين محمد صلاح لاعب الفريق المصري وفريق ليفربول، ورمضان صبحي الذي يلعب لفريق ستوك سيتي، فقد قاما بنشر اسم أحد المسلسلات التي يشاهدانها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسمى بـ(سك على اخوتك) ، وهي كوميديا ??تحكي قصة شاب ريفي بسيط يكتشف أن والده الغني لا يزال حيًا ويضطر فجأة للتأقلم مع ثروة ضخمة ومفاجئة".