كوتينيو: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

22 مايو 2018 - 11:21 م

كشف فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي، أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سينتقل إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن كوتينيو أبلغ ليونيل ميسي، أن محمد صلاح سينتقل إلى ريال مدريد عقب نهاية كأس العالم، والصفقة ستتراوح قيمتها بين 150-200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن «فلورنتينو بيريز»، رئيس ريال مدريد، معجب بمحمد صلاح، ويثق في قدرة اللاعب، في إحراز عدد وافر من الأهداف حال انتقاله إلى ريال مدريد، واللعب بجوار كل من كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو في هجوم الفريق الملكي".

وكان عدد من التقارير الصحفية ربطت بين محمد صلاح وريال مدريد، في أكثر من مناسبة، خاصة في ظل تألق اللاعب المصري، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى صدارة الهدافين وتحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

وكذلك قيادته لليفربول إلى المباراة النهائية، لدوري أبطال أوروبا، المقررة يوم السبت المقبل بمدينة كييف الأوكرانية.



