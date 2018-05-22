  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:21 ص
بحث متقدم
كوتينيو

كوتينيو: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق

المتحدث باسم المترو: لسنا «شئون اجتماعية»

رامز

ياسمين صبري تكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

محمد سعفان وزير القوى العاملة

«القوى العاملة» تعلن عن 2432فرصة عمل

زحمة

البترول ترد على زيادة أسعار المحروقات

محمد صلاح

بالفيديو.. تمثال لـ«صلاح» في قلب مدينة ليفربول

أبو عمر المصري

«أبوعمر المصري» و«كلبش» الأكثر إثارة في رمضان

عمرو خالد

أول دفاع عن «عمر خالد» بعد إعلانه المثير للجدل

مصريون يحلمون بالعودة لمصر

حلم العودة إلى الوطن.. «نار مصر.. ولا جنة تركيا»

السجون

كيف يقضي السجناء يومهم في رمضان؟

بالفيديو..

ياسمين صبري تكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

آخر الأخبار

رامز
رامز

المصريون

أخبار متعلقة
#

شاهد.. داعية تستغيث بالسيسي من رامز جلال

#

تعرف على ضحية «رامز تحت الصفر».. الليلة

#

ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه

#

نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"

رامز جلال

ياسمين صبري

رامز تحت التلج

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو سابق للفنانة ياسمين صبري، يكشف فبركة حلقتها مع برنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر".

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في إحدى حواراتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى برنامج "شيرى ستوديو"، عام 2017، وهي تتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة، ما أثبت فبركة حلقتها مع رامز جلال، التى تحدث فيها الأخير أثناء تأديته دور المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بلغة مفبركة على أنها الإسبانية.

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدي البرنامج، عن سر عدم اكتشاف ياسمين صبري اللغة المفبركة التي تحدث بها رامز جلال مع مجدي عبد الغنى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «جارى رويت» مديرًا فنيًا لفريق ستوك سيتي
» حرب عالمية ثالثة تهدد مونديال روسيا
» إدانة شرطي بلجيكي في قتل طفل مهاجر
» بالصور.. مدينة ليفربول تتزين بصور «صلاح»
» الداخلية للمواطنين في رمضان: يا باغى الشر أقصر
» تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ26 مايو
» حقيقة مشاركة نجم الزمالك في أحد الدورات الرمضانية
» مصرع وإصابة 3 من أعضاء النيابة بالمنيا في حادث سير
» نجوم ريال مدريد: جاهزون لإيقاف «صلاح»
» حبس أفراد عصابة "البروفيسور" بعد القبض عليهم
» صن دوانز يتعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك