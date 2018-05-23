متحدث البترول يكشف مفاجأة عن زيادة أسعار الوقود

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نفى حمدي عبد العزيز - المتحدث باسم وزراة  البترول - ما تم تداوله عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود ، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد ميقات رفع الأسعار حتى الآن .

وأضاف في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" : "القرار مازال قيد الدراسة ، ولم يتم تحديد موعد أو ميقات لتنفيذه .. وكل ما تداوله الناس عن قيمة الزيادات هو أسعار من وحي الخيال ".

وتابع : "المشكلة أن خام البرنت ارتفع سعره إلى 80 دولارا بينما نحن وضعنا قيمته في الموازنة العامة 67 دولارًا .. وبالتالي فإن هذا الأمر يتسبب في ارتفاع أسعار الوقود .. وتلك أمور لا يد لنا فيها " .. مضيفًا: "نحن نعمل في الوزراة على زيادة إنتاجنا من البترول بشكل عام وهو ما سيحل جزء كبير من المشكلة".

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