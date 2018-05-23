» انخفاض 6 جنيهات في أسعار الدواجن

23 مايو 2018 - 07:42 ص

أكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الدواجن النخفضت بواقع 6 جنيهات للكيلو الواحد .



بعد أن سجلت الأسعار زيادة وصلت إلى 10% قبل رمضان بيومين وأول ثلاثة أيام فى الشهر الكريم نتيجة ارتفاع الطلب عليها.

كشفت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو الفراخ انخفض 6 جنيهات على مدار الثلاثة أيام الماضية ليباع بـ 23 جنيها تسليم مزرعة بعد أن كان 29 جنيها ويصل للمستهلك حاليا بـ 27 جنيها للكيلو بعد أن سجل 33 جنيها أول يومين فى شهر رمضان.