اتحاد جدة يخطف "دياز" من الأهلى

23 مايو 2018 - 09:39 ص

أعلن نادى اتحاد جدة السعودى، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، كمدرب للفريق فى الموسم المقبل، ليسدل بذلك صفحة المفاوضات التى كانت طيلة الأيام الماضية بين المدرب الأرجنتيني، والنادي الأهلي المصري، لتدريب الفريق خلفًا لحسام البدرى.

وأعلن اتحاد جدة عن تعيين الأرجنتيني، فجر اليوم الأربعاء بعد أن أتم نواف بن ناصر المقيرن رئيس النادى الاتفاق مع رامون دياز على تولى مهام تدريب الفريق خلفًا للتشيلى لويس سييرا الذى رفض التجديد.

وأكد اتحاد جدة في بيانه أن التعاقد مع دياز جاء بعد المفاضلة بينه وبين العديد من المدربين من مختلف المدارس، متمنين له التوفيق في مهمته مع النمور.