"عندي عصفورة بتجيبلي التسريبات لحد بيتي"

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أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبد الرحيم على، أنه حصل على 19 حكمًا بالبراءة، ولو لم يعلن عن التسريبات التي حصل عليها لأصبح هو المدان.

وقال "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "بحصل على التسريبات من العصفورة، كان في عصفورة بتقف عند بيتي تحط السي دي بتاع التسريب وتمشي".

وأكد أن الأجهزة ليس لها أي علم بمصدر التسريبات التي يحصل عليها، رغم أن الأجهزة هي التي تسجل جميع التسريبات، متابعًا: "لن يعرف أحد مصدر تسريباتي إلى أن أدفن في التراب؛ لأنهم رجال عرضوا أنفسهم وأهلهم للخطر ليقدموا دلائل لخدمة الوطن حينما كان الجميع نائمًا".

  شاهد الفديو..

 

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