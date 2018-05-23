"قلة أدب".. رد عبد الرحيم على فيديو محرج له

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الحرم النبوى

أمطار

كشفت بسمة وهبة، عن واقعة مُحرجة لـ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، بصبغه شعره باللون الأصفر.

وعلق "علي"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" ضاحكًا: "دي قلة أدب، وليه توصللوا للحاجات دي".

وروّى الكاتب الصحفي، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إنه كان يحب فتاة وهو في العاشرة من عمره، والفتاة كان شعرها لونه أصفر، واشترى زجاجة أكسجين حتى يصبغ شعره للفت نظر الفتاة.

وتابع: "شعري اتحرق وبقى لونه أحمر، وكنت مسخرة المدرسة، واضطريت أن أحلق شعري بالموس للتغطية على هذه الواقعة".

 شاهد الفيديو:

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