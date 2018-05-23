حجازى: النووى فى كوريا وروسيا وأمريكا أفسد مجتمعاتهم

23 مايو 2018 - 09:58 ص

أكد الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الأسبق والخبير الدولى فى مجال التطور المؤسسي، أن الدول الثلاث كوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية النووية لن تنهض بالسلاح المدمر ولا بسياسات السيطرة ولكن يظل التفاوت الفاضح بين شعوبها وقلة الموارد التي تمكنهم من التنمية الإنسانية الحقيقية هى سبب فى الإفساد والضياع لديهم.

وقال حجازى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "كوريا وروسيا وأمريكا والنية فى الصلاة": "وزنُ كوريا ومن مثلها هو بضآلة وزن شخص كيم جونج يون وعائلته ووزن روسيا ومن يسير على دربها هو بخفة وزن عُصبَة المماليك التى تستأثر بها ووزن كل دولة حُرَّة عاقلة فى شرق أو فى غرب هو بوزن ملايين من أبنائها يملكون الحُلم والعِلم والقدرة على التحقق ".

وأضاف: "القيام على شأن الأوطان كـ«النُسُك» لا يَصِحُّ من غير أهله ولا بغير شروطه ولا لغير مقاصده.. وإلا كان عين الإفساد والتضييع فى ميزان القيادة والقيمة والقدرة على السبق.. أى وزن تظنون ستميل كَفَتُه أبداً؟! فَكِّرُوا تَصِّحُوا".