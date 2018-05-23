  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
إسرائيل والاتحاد الأوربي

إسرائيل : فليذهب الاتحاد الأوربي إلي الجحيم

نجيب ساويرس

ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

ارتفع صادرات البترول

خبر مؤسف من البترول للمواطنين

صورة الخبر

قصص مروعة عن اضطهاد المسلمين في معسكرات الصين

رامون دياز

الأهلى يتلقى صفعة قوية من اتحاد جدة.. والسبب "دياز"

مشاري بن راشد

متابعو مشاري بن راشد: "أنت انتهيت"

وائل عباس

القبض على الناشط السياسى وائل عباس

عبدالرحيم على

"عندي عصفورة بتجيبلي التسريبات لحد بيتي"

محمد حسنين هيكل

هذا ما كان يفعله "هيكل" في سجن الاستقبال

حجازى: النووى فى كوريا وروسيا وأمريكا أفسد مجتمعاتهم

آخر الأخبار

مصطفى حجازى محذرًا: الثورات كالزلازل لا نتنبأ لها بساعة حدوث
حجازى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق

#

على النخب المصرية تجاوز الغضب

#

ترامب يقبل لقاء زعيم كوريا الشمالية

#

المسكوت عنه فى ملف المشروع النووى بالضبعة (2)

الحكومة

عماد الدين حسين

المترو

التوكتوك

الميكروباص

أكد الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الأسبق والخبير الدولى فى مجال التطور المؤسسي، أن الدول الثلاث كوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية النووية لن تنهض بالسلاح المدمر ولا بسياسات السيطرة ولكن يظل التفاوت الفاضح بين شعوبها وقلة الموارد التي تمكنهم من التنمية الإنسانية الحقيقية هى سبب فى الإفساد والضياع لديهم.

وقال حجازى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "كوريا وروسيا وأمريكا والنية فى الصلاة": "وزنُ كوريا ومن مثلها هو بضآلة وزن شخص كيم جونج يون وعائلته ووزن روسيا ومن يسير على دربها هو بخفة وزن عُصبَة المماليك التى تستأثر بها ووزن كل دولة حُرَّة عاقلة  فى شرق أو فى غرب هو بوزن ملايين من أبنائها يملكون الحُلم والعِلم والقدرة على التحقق ".

وأضاف: "القيام على شأن الأوطان كـ«النُسُك» لا يَصِحُّ من غير أهله ولا بغير شروطه ولا لغير مقاصده.. وإلا كان عين الإفساد والتضييع فى ميزان القيادة والقيمة والقدرة على السبق.. أى وزن تظنون ستميل كَفَتُه أبداً؟! فَكِّرُوا تَصِّحُوا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
» غموض حول وفاة حفيد صالح
» طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبة السورية
» شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية
» بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى المترو
» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل
» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده
» سياح يدخلون الإسلام بسبب أصوات مؤذني تركيا
» إذا استخدمت هاتفك بعد العاشرة مساءً ستصاب بهذا المرض
» تنافس بين أهالي المدينة المنورة على إطعام الصائمين
» ساويرس: صلاح مش هيفطر يوم النهائي ولذلك ربنا هيوفقه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك