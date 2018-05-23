» شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية

23 مايو 2018 - 10:00 ص

استطاع قائد طائرة سعودية أن يتفادى وقوع كارثة جوية عندما أجرى هبوطا اضطراريا ناجحا في مطار جدة الدولي، مساء الاثنين، وفق ما أظهر شريط فيديو.

وأقلعت الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية السعودية، من طراز إيرباص (A330 )، من المدينة المنورة باتجاه دكا، عاصمة بنغلادش، وكان على متنها 141 راكبا إضافة إلى طاقم مكون من 10 أفراد.

لكن بعيد الاقلاع تعرضت الطائرة لخلل فني في منظومة الهيدروليك، مما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ولدى محاولة الهبوط في مطار جدة، تعذر إنزال العجلات الأمامية من الطائرة، لكن قائد الطائرة قرر بعد محاولات عدة تنفيذ الهبوط دون العجلات الأمامية، بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وفي النهاية، جرى الهبوط بسلام وتم إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ بالطائرة، وتعرض 52 راكبا لإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية، عبد الرحمن الطيب، في بيان بكفاءة قائد الطائرة في التعامل مع هذا الهبوط الاضطراري، كما أشادا بتعاون الجهات المختصة في المطار التي تعاملت بمهنية واحترافية عاليين.

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