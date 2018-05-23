هذا ما كان يفعله "هيكل" في سجن الاستقبال

23 مايو 2018 - 10:01 ص

قال علي الشريف أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية إنه فى عام 1981 ، أمر السادات بالتحفظ على قيادات العمل الإسلامى ، ومعهم عدد محدود من المعارضين السياسيين ، وكان منهم فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الأسبق ، والكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وكانا يتواجدان مع بعض الإسلاميين فى سجن الإستقبال ، فإذا أذن المؤذن كانوا يدعوهما إلى الصلاة ، فيرفضان ، فيلحون عليهما ، فيرفضان أشد الرفض .

وقال الشريف : هؤلاء كانوا قادة الأمة ومفكريها ، والمتصدرين لتثقيف الناس وتعليمهم ، لا يركعون لله ، ولا يصلون له .

يذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر قرارا في 5 سبتمبر عام 1981 بالتحفظ على 1536 من قيادات ورموز المعارضة، وألغى التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها، وكانت عملية الاعتقالات بدأت من يوم 3 سبتمبر رغم الإعلان عنها بعدها بيومين.

ومن أشهر الأسماء التى شملها هذا القرار، فؤاد سراج الدين ، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى ، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى ، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا " وزير الرى مع السادات ".

كما شمل القرار ، إبراهيم طلعت ، أبو العز الحريرى ، الدكتور عصمت سيف الدولة ، محمد فايق ، فريد عبد الكريم ، حمدين صباحى، وكمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح ، ونوال السعداوى.