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وفاة عضو النيابة الثالث متأثرًا بإصابته فى حادث سير بالمنيا

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ارتفع ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، إلى 3 متوفين جميعهم "وكلاء نيابة" بعد أن لفظ ثالثهم أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى أسيوط الجامعي متأثرًا بإصابته.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم 85802 ملاكي أسيوط بأخرى نقل تحمل رقم 7434 د.ا؛ ما أسفر عن مصرع كل من: أحمد السيد حامد ومقيم بحي السادات قسم أول أسيوط، ووائل محمود محمد مصطفي البدري ومقيم شارع المحافظة قسم ثان أسيوط، وكيلي نيابة، وإصابة محمود عبد الرحيم عبد السلام وكيل نيابة ومقيم حي السادات قسم أول أسيوط.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته، وتوفيّ عقب وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته، وأوضحت التحريات أن وكلاء النيابة الثلاثة يعملون جميعًا بنيابة بندر ملوي كانوا متجهين من مدينة ملوي في طريقهم لمحافظة أسيوط للإفطار مع أسرهم عندما وقع تصادم بين السيارة الملاكي التي يستقلونها قيادة هيثم ياسين بسيارة نقل أمام مدخل قرية البرشا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُزيل آثار الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتدبت مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارتين والوقوف على أسباب الحادث والمخطئ.

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