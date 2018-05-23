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الشعراوي يشرح معنى "الجوارح تعمل والقلوب تتوكل"

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الشيخ الشعراوي

الرزق

الله سبحانه وتعالي

أشار الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى المعني الحقيقي لـ"الجوارح تعمل والقلوب تتوكل".

ويقول الشيخ الشعراوي في مقطع الفيديو في الحديث القدسي الذي جعل فيه منهج عبادة المؤمنين، يقول الله عز وجل، يا بني آدم لا تخافن من ذي سلطة مادام سلطاني باقي  وسلطاني لا ينفد أبدًا.

يا بن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدًا

يا بن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعبن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل، فعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك".

شاهد الفيديو..

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