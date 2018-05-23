متابعو مشاري بن راشد: "أنت انتهيت"

23 مايو 2018 - 10:34 ص

شن متابعو المنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي هجوما لاذعا عليه ، عقب تغريدة قام بنشرها عن رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل.

وكان العفاسي قد نشرع علي حسابه الخاص علي تيتر صورة لمشعل في استضافة لقناة بي بي سي البريطانية ، معلقا : "خدمات إعلامية من البي بي سي الآن".

تغريدة العفاسي أثارت ردود أفعال واسعة وهجوما لاذعا عليه ، حيث غرد أحد متابعيه قائلا : "انا لست اخواني ولا اي حزب لكن انت انتهيت وسقوط حر لك ولغيرك".

وغرد آخر : "وإنت خدماتك دي مستفيد منها مين غير افيخاي أدرعي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ذبحتونا إيران إيران ياخي الإمارات أكبر دولة تتعامل تجاريا مع إيران يعني حماس حرام عليها تتعامل مع إيران".

كما غرد أحد متابعيه قائلا : ماذا ستقبض من المواجهه؟ ماذا ستحل وماذا ستربط؟ النقد السلبي أكثر من النقد الإيجابي من متابعيتك ، وللأسف أنت تخسر من كانوا يحترمونك ، وأنا واحد منهم".

بينما غرد حساب خديجة خليفة : "وكأنك تعيش ترف فكري..... الإخوان الذين تتحدث عنهم معظمهم في السجون أو في أروربا... أما من يستحق التغريد فهم هؤلاء المساكين في غزة يعانون و يعانون ويتهمون بأنهم خونة.... هم شرف الأمة و كرامتها و سيبقون كذلك".

يذكر أن العفاسي شن هجوما واسعا علي حماس وقادتها في الأأونة الأخيرة ، ووصفهم بالخيانة ، داعيا الله أن ينجي أهالي غزة من العدو الإيراني في إشارة منه لعلاقات قادة حماس مع إيران.