جنايات المنيا تستمع لخبراء الأصوات فى قضية "محامي مغاغة"

23 مايو 2018 - 10:35 ص

تستمع اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وأمانة سر ماجد منير ومحمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى إلى رأى خبراء الأصوات في قضية محامى مغاغة.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس الأولى إلى رفض الدفاع على حضور اثنين من خبراء الإذاعة والتليفزيون وتغيب آخرين كما اعترضت على عدم مناقشة الدفاع للخبراء المنتدبين بشأن مضاهاة أصوات المحامين بمقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية المتهم فيها 20 محاميًا بينهم واحد فقط متغيب عن حضور المحاكمة لسفره خارج البلاد