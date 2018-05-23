إحباط تهريب 370 أسطوانة غاز فى السوق السوداء

مصطفى البحار
أحبطت مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف محاولة تهريب 280 أسطوانة غاز صغيرة الحجم و90 أسطوانة كبيرة بالسوق السوداء.
حررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف القضية رقم 10657 جنح مركز بني سويف لسنة 2018 ضد (م. ك. ع.- 43 سنة) ومقيم بندر بني سويف مدير مستودع بوتاجاز لقيامه بتجميع أسطوانات غاز وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
كما ضبطت الحملة شركة مجازر للدواجن ببني سويف بداخلها لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحفظت الحملة على المضبوطات والتي تقدر بـ2 طن و892 كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. حررت الحملة القضية رقم 10663 جنح مركز بني سويف ضد (أحمد ح. ف.- 44 سنة) لحيازته لحوم دواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي قدرها 2.892 طن لحوم دواجن.
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