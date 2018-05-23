خبر مؤسف من البترول للمواطنين

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البترول

الأسعار

صدى البلد

أحمد موسى

كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، عن تحديد ميعاد أو توقيت زيادة أسعار الوقود.

 وقال "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زيادة أسعار الوقود تحت الدراسة وعندما يتم التوصل لقرار سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية للمواطنين.

 وأوضح "عبد العزيز"، أن أسعار الزيادة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هى أرقام افتراضية ومن وحي الخيال، لافتًا إلى أن الغرض من الزيادة هو الوصول لسعر التكلفة فقط.

 شاهد الفيديو..


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