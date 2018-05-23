تصريحات مهمة لـ"شريف إسماعيل" بعد تعطل المترو

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المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

إيمان هاني

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أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق بلغت 100 مليار جنيه.

 وقال "إسماعيل" في تصريحات أوردتها فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، أن تكلفة صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تبلغ 30 مليار جنيه.

وشهد صباح اليوم الأربعاء، بدء انطلاق أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور بطول 17.7 كليو متر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء النقل والتنمية والكهرباء، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارة النقل.

 

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