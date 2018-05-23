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عماد حسين يعرض رسالة محرجة من مواطن للحكومة

الحياة السياسية

عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق
عماد

حنان حمدتو

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نقل عماد الدين حسين رسالة أحد المواطنين حول مقارنة وزير النقل لأسعار تذاكر المترو وسعر ركوب التوك توك فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك ليست أول مرة نقرأ أو نسمع من بعض الوزراء هذا الحديث المستفز عن أجرة سائقى التوك توك والميكروباص والتاكسيات عند مقارنتهم بأسعار تذكرة المترو.

وقال أحد المواطنين فى رسالة خاصة أرسلها للكاتب الصحفى ونشرها عبر مقاله اليوم بالشروق تحت عنوان "رسالة من مواطن لا يستخدم المترو": "سائق التوك توك أو أى وسيلة نقل خاصة هدفه الربح، والربح فقط لإعالة نفسه وأسرته، سواء كان السائق جشعا أم لا فى مكسبه، وبالتالى هذه ليست وظيفة الوزير أو المسئول، كما أن سائقى التوك توك لن يفرق معهم أن يذهب الناس لأعمالهم أو لا، لأن هذا الأمر ليس مسئوليتهم، بل مسئولية الحكومة، في ضرورة توفير وسائل نقل آمنة للمواطنين ومريحة وبسعر يناسب دخولهم. من العيب الكبير أن تقارن الحكومة نفسها بسائق توك توك! " .

وأضاف مستكملا لنشر الرسالة: "عيب أن الحكومة تتعامل مع المواطنين بأسلوب «التاجر اللى عايز يلم الغلة بأسرع وقت، وكل شوية يسمم بدن المواطن بالدعم اللى بتقدمه له، ده حتى لو كان إحسان ميبقاش بالشكل ده»، طب تلاتة بالله العظيم تصريح من التصريحات اللى بيطلقها بعض الوزراء عندنا بمصر، لو قالها مسئول بأمريكا لكانت نهايته واتحاسب حساب الملكين. وإذا كان فيه دعم بتقدمه الحكومة على تذاكر المترو، فلتعرض تفاصيل الميزانية على الناس، ونرى أوجه الصرف والإنفاق وأين تذهب الإيرادات، فربما كانت إدارة المرفق ليست على الوجه الأفضل؟!".

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