تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله

23 مايو 2018 - 11:22 ص

روت هيام محمود، تفاصيل مقتل شقيقها لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله، قائلة: "أربع أشخاص جاءوا بسينج وسكاكين إلى منزله، وخوفًا من طلوعهم إليه والاعتداء على أسرته، قام بالنزول إليهم، فقاموا بضربه بالسينج والسكاكين".

وتابعت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن البلطجية قاموا بضرب أي شخص حاول أن يدافع عن شقيقها، معقبة: "والله العظيم اللي حصل افترى، أخويا كان بيربي 5 أطفال، فين حق أخويا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضافت إيمان مصطفى، زوجة المجني عليه، أن البلطجية قاموا بضربها، معقبة: "على ما روحت أجيب إخواتي يقفوا جنب جوز أختهم لقيته ميت، قطعوا دراعه، وضربوه في قلبه بالمطواة، ومات قبل ما يروح المستشفى".