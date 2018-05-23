» غموض حول وفاة حفيد صالح

23 مايو 2018 - 11:35 ص

تسود حالة من الغموض حول وفاة حفيد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، "كنعان يحيى صالح"، في العاصمة العمانية، أمس الثلاثاء.

وكنعان هو نجل ابن شقيق صالح العميد، يحيى محمد عبدالله صالح، رئيس أركان قوات الأمن المركزي سابقا، والمتزوج من "بلقيس"، ابنة عمه صالح الكبرى.

ونعى الجنرال، أحمد علي عبدالله صالح، ابن أخته كنعان، الذي وافاه الأجل في مسقط، دون أن يكشف عن تفاصيل حول ظروف موته.

وقال نجل صالح، في بيان له: بإيمان بقضاء الله وقدره، ننعي لجماهير الشعب اليمني، الشاب كنعان يحيى صالح، حفيد الزعيم صالح، وأقربهم إلى قلبه، الذي وافته المنية في مسقط.

وأضاف أن وفاته وهو في ريعان شبابه، وفي قمة عطائه، حيث كان من الشباب المخلصين المؤمنين بقضية وطنهم والدفاع عنه.

وكنعان هو أول أقرباء الرئيس الراحل، صالح، لاحقا به، بعد أكثر من 5 أشهر على مقتله برصاص الحوثيين في الرابع من ديسمبر 2017.

وعن سبب وفاته، أعلن يحيى صالح "ولده" أنه توفي حزنا على جده صالح، الذي قُتل في مواجهات مع مسلحي الحوثيين في العاصمة صنعاء نهاية العام الماضي.