تأجيل محاكمة 20 محاميًا في إهانة القضاء

23 مايو 2018 - 01:21 م

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر ماجد منير، ومحمد مصطفى هارون، ومحسن الشيمى، تأجيل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو مع إخلاء سبيل جميع المحامين المتهمين.

وكانت المحكمة اليوم قد استمعت إلى مرافعة الدكتور نبيل عبد السلام، رئيس هيئة الدفاع عن المحامين، شارحًا بعض وقائع القضية ونفى مشاركة عدد من المحامين المتهمين.

كما تحدث رئيس هيئة الدفاع عن مجريات الواقعة بدءًا من حدوثها داخل محكمة مغاغة وانتهاءً بالزج بعدد من المحامين فى واقعة لم تصل إلى تداول الدعاوى فى المحاكم.

وطالبت المحكمة هيئة الدفاع بدفع 10 آلاف جنيه تكلفة عمل لجنة خبراء الأصوات، والتى تبدأ عملها اعتبارًا من اليوم لحين الجلسة المقبلة مع إعداد تقرير اللجنة ومناقشة بمعرفة الدفاع وهيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فى نوفمبر 2015 ما يقرب من 20 من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية وأحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين و بدأت أولى جلسات الحاكمة فى يناير 2017 بحضور 19 محاميًا بينهم سيدة وتخلف أحد المحامين لسفره خارج البلاد.