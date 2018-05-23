ترحيب أمريكا بصورة هيكل اليهود بدلاً من الأقصى يثير الغضب

23 مايو 2018 - 01:24 م

أثارت صورة لمدينة القدس محذوف منها المسجد الأقصى، وموضوع بدلاً منها "الهيكل" المزعوم، الغضب بين العرب أثناء التقاطها مع السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وظهر في الصورة الصادرة عن جمعية "أحياه" السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، وهو يتسلم صورة للقدس المحتلة وفيها الحرم القدسي الشريف يستبدل به فيها بناء للهيكل.

وذكرت مواقع فلسطينية أن السفير لم يرفض اللوحة التي قدمت إليه كهدية، رغم أنه زعم، بعد الضجة التي أثارتها الصورة، أنه "لم يكن مدركًا للّوحة عند تصويره"، معربًا عن "إحباطه لاستغلال أحدهم زيارته لمدينة بني براك لإثارة الجدل".

وقالت السفارة الأمريكيّة لدى إسرائيل، في بيان لها، إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية "واضحة"، وهى الحفاظ على الوضع القائم في "جبل الهيكل"، وهو وصف الاحتلال للبلدة القديمة في القدس المحتلة، التي تبناها بيان السفارة الأمريكية.

وادعت السفارة في بيانها، كذلك، أنها طلبت الاعتذار من المنظمة، التي قام أحد أفرادها بإهدائه الصورة، إلا أن السفارة لم تعلن إعادتها الصورة المهداة أو رفضها لها، إنما أعلنت رفضها استغلال الصورة.







