بالصور.. انهيار عقار من 6 طوابق بالإسكندرية

23 مايو 2018 - 01:34 م

انهار عقار قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة شاب تصادف مروره أسفل العقار.

وتسبب انهيار العقار في سقوط سلم العقار المجاور له واحتجاز سكانه قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إنزالهم وإخلائه بالكامل لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 9 حارة رضوان متفرع من شارع مسجد سلطان.

انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز واللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب، وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار مساحته حوالي 75 مترا مربعا وهو بناء قديم "حواط حاملة - أسقف خرسانية" مكون من ستة طوابق بكل طابق شقة واحدة وخالٍ من السكان وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد إبراهيم عبد العال 27 عامًا، مقيم بذات الحارة، بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، تصادف مروره أسفل العقار وتم نقله لمستشفى رأس التين للعلاج.

نتج عن الحادث انهيار سلم العقار المجاور رقم 7 المكون من ستة طوابق "مأهول بالسكان" ما نتج عن ذلك احتجاز قاطنيه، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنزال السكان المحتجزين وجارٍ رفع الأنقاض.

وتبين من فحص أوراق العقار بحي غرب الإسكندرية صدور قرار برقم 154 لسنة 2012 لترميم العقار محل البلاغ ترميمًا شاملاً لم ينفذ.

وتم إخلاء العقار المجاور من السكان دون المنقولات لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ووضع حواجز حديدية مع تعيين حراسة أمام العقاريين لتأمين المارة.

وتحرر المحضر رقم 2018/2136 إداري كرموز، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.