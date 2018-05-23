نحات يرسم تماثيل وديكورات من الفاكهة والخضراوات

23 مايو 2018 - 02:23 م

استفاد الطباخ التركي هاشم دميرطاش، من موهبته الفنية كنحات في تصميم ديكورات الموائد وتزيينها حتى عُرف بساحر المائدة، فمنذ 45 عامًا، كان يعمل كطباخ ومصمم ديكورات من الفواكه والخضراوات والسمن والجليد، بعدما انتقل من النحت على الرخام- مهنته الأصلية- إلى النحت على الفاكهة والخضراوات.

ولم يكن يعلم "دميرطاش" بالنحت على الجليد والسمن، وعندما بدأ بنحت الجليد، وجده أسهل بكثير من الرخام، كما أن صنع أشكال من السمن أسهل من تشكيل الطين".

وبخصوص صنع أشكال زينة مختلفة من الفواكه، قال دميرطاش إنه رأى ذلك خلال زيارته إلى إحدى البلدان الآسيوية، حيث قرر تنفيذ ذلك في تركيا فور عودته.

وأشار إلى أنه عمل في أشهر الفنادق العالمية، وحصل على جوائز في مسابقات مختلفة من بينهما مسابقتان في بريطانيا، عاد منهما بذهبيتين إلى تركيا.

وأشار دميرطاش إلى أنه إلى جانب تزيين الموائد والنحت يجيد الرسم أيضًا، ويقدم فقرات تلفزيونية في مجال الطبخ وصناعة الديكورات من الفواكه والخضراوات، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية، وإصدار 7 كتب متخصصة في هذا المجال.

بعدما شارك في دورات بنحو أربعين ولاية تركية، استفاد منها أكثر من 3 آلاف شخص؛ إذ يواصل العطاء وتأهيل الطباخين الشباب.