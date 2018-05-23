تفاصيل انفجار مصنع بالعاشر من رمضان

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الداخلية

انفجار

انفجار مصنع فى الشرقية

غزان الاوكسجين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغاً بسماع صوت انفجار بأحد مصانع الغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية الثالثة فى العاشر.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين انفجار خزان غاز الأوكسجين بالمصنع سعة 8 أطنان، الخاص بشحن أسطوانات الغاز، لاستخدامها فى الأغراض المختلفة.

وأسفر الحادث عن تصدع كامل بمبنى المصنع وانهيار البوابة الرئيسية وجزء من السقف والسور الفاصل بين المصنع وورشة ميكانيكا مغلقة وجزء من الحائط الخلفى للورشة، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك المصنع "عماد.ر" 32 سنة، مهندس، رجح أن يكون سبب الانفجار نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الغاز داخل الخزان، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف بأن المصنع غير مرخص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل مالك المصنع، لإدارته بدون ترخيص، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .


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