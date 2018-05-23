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رصف وتطوير 14 طريق بتكلفة 64,5 مليون جنيه بالقليوبية

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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رصف. وتطوير

14 طريق. بتكلفة 64

5 مليون. جنيه. بالقليوبية

اكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، انه جاري حاليا رصف وتطوير عدد 14 طريق بتكلفة 64.5 مليون حيث يقع في نطاق مدينة بنها طريقين وهم طريق علما - طحلة بطول 4000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه وطريق عزبة الجراب الي كفر أبو ذكري بطول 4000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وفي مدينة طوخ سيتم تطوير ورصف 4 طرق وهم طريق أجهور- قرقشندة- ترسا بطول 3000 متر وعرض 7 متر بتكلفة تقديرية 3.9 مليون جنيه وطريق كفر منصور –الصبايحة بطول 2600 متر وعرض 6 متر بتكلفة 2.9 مليون جنيه وطريق الحسانية – مدينة قها بطول 2000 متر وعرض 7 متر بتكلفة تقديرية 2.6 مليون جنيه وطريق العمار – طريق مصرف طحلة بطول 3000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 3.4 مليون جنيه.

وفي حي غرب شبرا الخيمة سيتم رصف وتطوير شارع ترعة البيجامية بطول 4000 متر وعرض 12 متر بتكلفة 9.1 مليون جنيه وبتطوير ه ستحدث إنفراجه مرورية كبيرة بمدينة شبرا الخيمة حيث يربط الطريق حي غرب شبرا الخيمةبالطيق الزراعي مباشرة.

أما في مدينة القناطر الخيرية فجاري رصف وتطوير طريق باسوس من الجسر بطول 6000 متر بطول 6 متر وبتكلفة 6.8 مليون جنيه وفي مدينة الخصوص سيتم رصف شارع الخصوص العمومي بطول 3000 متر وعرض 10 متر بتكلفة 5.7 مليون جنيه وفي مدينة شبين القناطر سيتم رصف وتطوير طريق كفر سعد حتى كفر الصهبي بطول 2000 متر وعرض 7 متر بتكلفة 2.6 مليون جنيه وفي مدينة الخانكة سيتم رصف وتطوير طريق ترعة إسماعلية حتى سرياقوس بطول 4000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وفي مدينة قليوب سيتم رصف طريقين وهما طريق ترعة أبو المنجا من الجهة الغربية بداية من كوبري ميت حلفا القديم وحتي الطريق الدائري بطول 4000 متر وعرض 5 متر بتكلفة 3.8 مليون جنيه وإعادة رصف طريق حلابة صنافير حتي مسجد الصفا بصنافير بطول 3000 متر وعرض 7 متر بتكلفة 3.9 مليون جنيه وفي مدينة كفر شكر سيتم رصف وتطوير طريق جمعية المفتي حتي كفر مروان بطول 5000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 5.7 مليون جنية لتكون التكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل 64.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال وضعه لحجر الأساس على إهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية بالمحافظة والإهتمام برصف وتمهيد شبكة الطرق الفرعية للتخفيف على المواطنين والحفاظ على ممتلاكاتهم مشيرا الي أنه أعطى تعليمات مشددة بسرعة تنفيذ الأعمال والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للعمل بدون إعاقة للحركة المروية.

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