  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
محمد صلاح

مدرب إسبانيا يصدم محمد صلاح

شارلي ابدوا

"شارلي أبدو" تعود من جديد بتشبيه مسلمة كـ"القردة"

سقوط امطار على معظم انحاء الجمهورية

الأرصاد تحذر المواطنين:"سيول شديدة الأيام المقبلة"

انفجار مصنع للحديد والصلب بفرنسا

تفاصيل انفجار مصنع بالعاشر من رمضان

عمرو خالد

فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

إسرائيل والاتحاد الأوربي

إسرائيل : فليذهب الاتحاد الأوربي إلي الجحيم

نجيب ساويرس

ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

ارتفع صادرات البترول

خبر مؤسف من البترول للمواطنين

صورة الخبر

قصص مروعة عن اضطهاد المسلمين في معسكرات الصين

مدرب إسبانيا يصدم محمد صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات

أخبار متعلقة
#

تصريحات غريبة من هيكتور كوبر عن محمد صلاح

#

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

#

جوارديولا يتغزل في صلاح .. وينتقده في شيء واحد فقط

#

نبوءة قديمة لحسام حسن عن "صلاح" تشعل الفيس بوك

ريال مدريد

محمد صلاح

منتخب اسبانيا

انتقال صلاح للريال

قال فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق: إن إمكانيات لاعبى ليفربول الإنجليزي محدودة ولاتناسب حجم ريال مدريد الإسباني.

وشدد بوسكي في تصريحات تليفزيونية، على أنه لا شك من فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، لما يمتلكه من لاعبين مميزين باعتباره أفضل نادي أوروبي في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب إسبانيا السابق، أن لا أحد لاعبي الريدز يمكنه الوقوف بجانب نجوم الملكي، قائلاً: "حتى محمد صلاح لا يستطيع سد خانة العملاقين كريم بنزيما وجاريث بيل:.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاء عامر تطرد شقيقتها آيتن من المنزل
» سيدة تقتل حبيبها بمادة كاوية انتقامًا من عشقه أخرى
» "اتنين كفاية"..خطة الحكومة لمواجهة الإنجاب بـ11 محافظة
» النائب العام يحل 40 متهمًا للجنايات فى الاتجار بالبشر
» نصائح هامة للهروب من الصداع فى رمضان
» تقنين أوضاع 52 كنيسة مخالفة في القليوبية
» "شارلي أبدو" تعود من جديد بتشبيه مسلمة كـ"القردة"
» تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
» غموض حول وفاة حفيد صالح
» طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبة السورية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك