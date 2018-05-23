تعرف على 5 أسلحة تسعى روسيا لصنعها بمصر

23 مايو 2018 - 08:09 م

تسعى روسيا لخلق تعاون جيواقتصادي ضخم مع مصر، من خلال الدخول للأسواق المصرية في المجالات الاقتصادية والزراعية والعسكرية، ويدور الحديث عن إمكانية قيام موسكو بفتح مراكز تصنيع للأسلحة.

ومن أبرز الأسلحة التي قد تقوم روسيا بإنتاجها في مصر، هي الأسلحة التي تلقى رواجا كبيرا في الدول العربية والإفريقية على سبيل المثال دبابات تي – 90، ومنظومات الدفاع الجوي بوك بالإضافة إلى المروحيات الروسية الهجومية والناقلة للمعدات والجنود التي تسعى هذه الدول لاستخدامها، ونشر موقع "روسيا اليوم" التابع للحكومة الروسية 5 أنواع من الأسلحة سوف يتم تصنيعها في مصر وهي:

1.دبابات "تي – 90"





تحدثت وسائل الإعلام الروسية من قبل عن أن مصر تستعد لتجميع 400 دبابة، دون أن يتطرق المصدر إلى التفاصيل المتعلقة بالجانب المادي والتكاليف.

وتزود دبابة "تي - 90" بأسلحة قوية ونظام حديث للتحكم في النيران، وتتميز بالدروع الآمنة والقابلية العالية للمناورة، كما أن باستطاعتها القتال في جميع ظروف الحرب ليلا ونهارا.

2.مروحيات "مي – 8 ت" و"مي – 17-1ف"





تستعد شركة "مروحيات روسيا" لتقديم خدمات ما بعد البيع للمروحيات المصنوعة في روسيا والعاملة في مصر. وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الشركة بتحديث قاعدة الصيانة في حلوان وتقديم الدعم الفني في إصلاح مروحيات "مي – 8 ت" و"مي – 17-1ف" التابعة للقوات الجوية المصرية.

3.منظومات الدفاع الجوي "بوك"





تتمتع هذه المنظومة بقدرات فائقة، فمدة الانتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد المجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية ودول أخرى بينها مصر، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومترا.

وظهرت هذه المنظومة الدفاعية بحوزة الجيش المصري في إحدى لقطات الفيديو المعروضة عن الدفاع الجوي المصري.

4.منظومة الدفاع الجوي "تور"





ظهرت أيضا هذه المنظومة في حوزة الجيش المصري، والتي تمثل جدارا منيعا إضافيا بعد المنظومات الصاروخية المضادة للأهداف الجوية البعيدة والباليستية، في وجه أي ضربة صاروخية أو جوية قد يوجهها العدو المفترض للقوات البرية.

5.بنادق "كلاشينكوف"





يشاع في الجيش المصري استخدام البنادق الروسية الشهيرة على مستوى العالم "كلاشينكوف"، حيث ظهر مؤخرا استخدام قوات "الصاعقة" المصرية الخاصة بنادق آلية روسية جديدة من نوع "أك-103" كلاشنكوف خلال عمليتها "سيناء – 2018" لمكافحة الإرهاب في سيناء .