أهالي كفر الدوار يقتحمون شركة مياه الشرب

23 مايو 2018 - 11:34 م

اقتحم العشرات من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم، الأربعاء، مقر شركة مياه الشرب، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عنهم خلال شهر رمضان ما أدى إلى إصابة 3 موظفين.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة؛ يفيد باقتحام عدد من أهالي قرى كفر الدوار مقر شركة مياه الشرب، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عنهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط كل من: "عاطف.د.ا، ومحمد.ا.ر.، ومحمد.ع.ص، وأحمد.ط.س، ومحمد.د.ا "، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



